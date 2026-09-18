Зеленський назвав дефіцит фінансування оборони "космічним"

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Про це він сказав під час спілкування з медіа після Карпатського саміту 18 вересня.

Відповідаючи на запитання про випробування дронів-перехоплювачів, Зеленський повідомив, що дві українські компанії успішно пройшли бойові випробування, а загалом над такими системами працюють 67 компаній. Для запуску масового виробництва потрібне додаткове фінансування.

"До віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємося", – сказав президент.

Зеленський додав, що напередодні обговорював фінансову ситуацію з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Готуємо деякі пропозиції щодо виходу з дефіциту, про який я говорив, – космічний, між нами кажучи. Але тим не менш ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Щодо деяких речей – вже є домовленості", – заявив він.

Президент не уточнив актуальний розмір дефіциту. У серпні він оцінював нестачу коштів у оборонному бюджеті України на 2026 рік у 27 млрд євро.

Нагадаємо:

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати та оборону.