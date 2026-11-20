Росіяни влучили по станції Скнилів у Львові

Росіяни під час атаки вранці 20 листопада влучили по залізничній станції Скнилів на Львівщині, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Внаслідок ранкової атаки на Львів загинуло двоє людей. Є постраждалі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Також є влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів", – написав мер.

За його словами, на місці працюють рятувальники та інші служби.

Згодом Садовий уточнив, що у лікарні Львова доправили 10 постраждалих.

"Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої тяжкості. Ще чотирьох людей медики дообстежують", – додав він.

Нагадаємо:

Київська кільцева електричка відновлює рух, через масовану російську атаку є пошкодження інфраструктури та затримки поїздів.