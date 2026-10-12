Казначейство не проводить Львову платежі на мільярд гривень – Садовий

Львів не отримав платежі на понад мільярд гривень, з яких 140 мільйонів — кошти на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників.

Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

"У Львові досі не проведено майже 2900 платежів на понад 1 мільярд гривень", – написав він у Facebook.

"Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає", – зауважив міський голова.

За його словами, щоб люди не залишилися без зарплат, комунальні підприємства змушені брати позики.

"І тут виникає логічне запитання: чому ми взагалі повинні шукати позики, якщо гроші громади є на рахунках, але Казначейство не дає можливості ними скористатися?", – .

Садовий зазначив, що так відбувається вже близько місяця в різних містах України.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, надалі будуть штрафи та пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії, податків, а також попередив ризик кримінальної відповідальності керівників підприємств через затримку зарплат.

Міський голова закликав депутатів Верховної Ради України "дати можливість користуватися власними коштами".

Нагадаємо:

Раніше міський голова Львову Андрій Садовий повідомляв, що до кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати планову зарплату, уряд обіцяє вирішити це питання "у ручному режимі".

Раніше президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

У межах оптимізації в центральних органах виконавчої влади планується скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.

Міноборони спільно з Генштабом та командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 мільярда гривень на актуальні потреби війська, розірвавши частину контрактів з виробниками та відмовившись від запланованих закупівель.