Ціни на гречку можуть зрости: яка причина

В Україні ціни на гречку можуть зрости через обмежену пропозицію: збиральна площа під гречкою цього року може сягнути 48,6 тисяч гектарів, тоді як минулого року площа оцінювалась у 59 тисяч гектарів.

Про це пише "АПК-Інформ".

У 2026/27 маркетингова пропозиція гречки в Україні залишатиметься обмеженою, що другий сезон поспіль формуватиме напружений баланс пропозиції та розподілу зернової і надаватиме підтримку цінам, зазначив керівник служби бізнес-проєктів ІА "АПК-Інформ" Андрій Купченко.

"Зокрема, за нашими оцінками, у новому сезоні загальна пропозиція гречки може сягнути 112,2 тис. тонн, що майже на 30% менше за показник попереднього сезону та всього на 17 тис. тонн перевищує оцінку внутрішнього споживання у 2026/27 МР, яка складає 95 тис. тонн", – розповів він.

Купченко додав, що валовий збір гречки в Україні у п. р. поки очікується на рівні 62,2 тис. тонн, що на 12% менше за минулорічний показник.

За оцінками Мінагрополітики, збиральна площа під гречкою у 2026 р. може сягнути всього 48,6 тис. га, тоді як у попередньому році площа оцінювалась у 59 тис. га. Тобто у поточному сезоні площа скоротиться майже на 18%.

Оперативні показники урожайності гречки теж поки що нижчі за минулорічні - середня урожайність зернової станом на 14 вересня оцінюється на рівні 14,5 ц/га, що на 2% менше за минулорічний показник (14,8 ц/га).

За словами експерта, на фоні зменшення пропозиції гречки очікується зростання цін на гречану крупу. Додаткову підтримку надає збільшення попиту споживачів, що активніше формують запаси в очікуванні дуже складної зими, а також ризиків руйнування складів рітейлу, що може порушити стабільність та обсяги поставок безпосередньо в магазини.

За даними моніторингу "АПК-Інформ", станом на 11 вересня середня відпускна ціна переробників на гречану крупу в Україні встановилась на рівні 65 тис. грн/т, що на 3000 грн/т перевищує показник попереднього тижня.

"З огляду на ринкові умови, що склались, зростання цін в цьому сегменті може зберегтись і надалі", – резюмував Купченко.

Нагадаємо:

У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ.