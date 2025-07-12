Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні

Украинцам стоит ожидать роста цен на яблоки и груши нового урожая минимум на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом пишет сайт Agrotimes, ссылаясь на директора корпорации "Винницасадвинпром" Сергея Бойчука.

По его словам, садоводы и остались один на один с трудностями, которые возникли из-за весенних заморозков.

"Мы обращались и к страховым компаниям, однако, к сожалению, пока они не готовы идти нам навстречу в этом вопросе. Однако эти проблемы существуют, и молчать о них нельзя", - говорит он.

Для сохранения садоводства в Украине нужны совместные усилия государства, ученых, а также финансовых институтов. Только такой подход, по мнению специалистов, позволит выработать действенные механизмы поддержки, адаптации и развития этой отрасли сельского хозяйства, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее директор Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Николай Бублик рассказал, что весенние заморозки ударили по украинским садам так сильно, что в отдельных регионах урожай яблок в этом году может быть близким к нулю. "В целом по Украине, если будет 50-60% урожая яблок от прошлогоднего, - это будет хорошо", - сказал он.

Ранее сообщалось, что апрельские заморозки нанесли существенный ущерб садам в Украине, что может спровоцировать недостаток таких популярных фруктов, как вишня и черешня. От весенних заморозков было потеряно около 45-55% урожая черешни. Что касается вишни, то убытки оцениваются в 35-50%.

Украинские садоводы заявляли о риске банкротств из-за уничтоженного заморозками урожая. Две мощные волны заморозков оставили без урожая большинство владельцев черешневых, вишневых, абрикосовых и персиковых садов.