Розвиток садівництва: у Мінрозвитку уточнили умови надання грантів

На розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства надасть бізнесу 400 мільйонів гривень, для релокованих підприємств передбачені пільгові умови.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький нагадав, що прийом заявок на отримання держпідтримки у формі грантів вже розпочався.

На реалізацію програм передбачено понад 400 млн грн, з яких 220 млн грн – на розвиток тепличного господарства та 235 млн грн – на садівництво.

Подання заявок здійснюється через портал Дія.

Як зазначив Висоцький в ефірі "Суспільного", програми орієнтовані насамперед на підтримку малого та середнього агробізнесу, створення нових робочих місць та розвиток сільських територій.

"Ці гранти – це реальна можливість започаткувати або розширити власну справу в агросекторі. Ми підтримуємо саме малих і середніх виробників, зокрема тих, хто лише планує стати фермером. Головне – якісно підготовлена заявка та розуміння майбутнього проєкту", – наголосив він.

Умови передбачають до 50% компенсації (для прифронтових територій – до 80%). Сади – до 400 тис. грн/га, але не більше 10 млн грн площею до 25 гектарів, теплиці – 2-7 млн грн площею до 2,4 га.

Крім того, є обов'язкові вимоги, зокрема – підведення води, що особливо важливо в умовах кліматичних змін, уточнили у міністерстві.

Заступник міністра також зазначив, що окрему увагу держава приділяє релокованим підприємствам та підприємствам з деокупованих територій, для яких передбачені пільгові умови участі у програмах. Щоб релокований бізнес мав змогу відновитися та продовжити роботу на підконтрольній території.

Це про збереження компетенцій, робочих місць і розвиток аграрної економіки, наголосив він.

