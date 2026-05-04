З початку року садівники та виноградарі отримали гранти на 71 мільйон гривень

З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві.

Зокрема, 8 агровиробників отримали 38,8 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, ще 6 підприємств – 32,0 млн грн на розвиток тепличного господарства.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що грантова програма – "дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу". І завдяки держпідтримці "сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти".

Загалом з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1,69 млрд грн 355 суб'єктам господарювання.

Із них на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямовано 1,16 млрд грн для 254 суб'єктів господарювання. У повному обсязі кошти отримали 233 господарства.

На розвиток тепличного господарства виплачено 527,2 млн грн 101 суб'єкту господарювання. У повному обсязі кошти отримали всі 101 тепличне господарство.

Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС.

У 2026 році сума гранту становить до 7 млн грн на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%.

Нагадаємо:

Прийом заяв на отримання гранту для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства розпочався 2 лютого.

Повідомлялося, що на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства надасть бізнесу 400 мільйонів гривень, для релокованих підприємств передбачені пільгові умови.

Минулого року весняні заморозки вдарили по українських садах так сильно, що в окремих регіонах урожай яблук цього року може бути близьким до нуля. "Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, – це буде добре", – сказав він.

Повідомлялося, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Від весняних заморозків було втрачено близько 45-55% врожаю черешні. Щодо вишні, то збитки оцінюються в 35-50%.

Тоді українські садівники заявляли про ризик банкрутств через знищений заморозками урожай. Дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.