На майже 150 найменувань розширили перелік української техніки з компенсацією 15%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15% вартості (без ПДВ).

За даними Мінекономіки, після оновлення у переліку – 1 354 найменування техніки та обладнання від 50 українських виробників.

Зазначається, що у перелік техніки та обладнання, 15% вартості (без ПДВ) яких компенсує держава, додано 146 нових найменувань:

+117 позицій від ПрАТ "Уманський завод Мегомметр" (Черкаська обл.);

+44 позиції від ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування" (Кіровоградська обл.);

+38 позицій від ТДВ "Укрліфтсервіс" (м. Київ);

+34 позиції від ПП "ЕЛТІЗ" (Запорізька обл.);

+27 позицій від ТОВ "АЛЬТЕП.КОМ" (м. Чернігів);

+11 позицій від ПП "ТАД" (Хмельницька обл.);

+4 позиції від ТОВ "ЕВЕРЛАСТ" (м. Одеса);

+4 позиції від ПрАТ "ЗТР" (м. Запоріжжя);

+3 позиції від ТОВ "НВП "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД ПАТРОН АВТО" (м. Дніпро);

+3 позиції від ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" (Полтавська обл.);

+1 позиція від ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл.);

+1 позиція від ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" (м. Чернігів);

+1 позиція від ТОВ "Зміїв-Транс" (м. Харків).

За інформацією міністерства, за час дії програми покупці вже придбали 476 одиниць української техніки та обладнання на майже 1,2 млрд грн. Загальна сума часткової компенсації склала 148,8 млн грн.

Нагадаємо:

Наприкінці грудня 2025-го Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Це розширення — найбільше за весь час дії програми.