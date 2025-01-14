У "Дії" відновили отримання грантів для аграріїв

На порталі "Дія" відновили можливість отримання грантів на власну справу, садівництво та тепличне господарство.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що грант на власну справу передбачає можливість отримання до 250 тис. грн, а для жителів Харкова та області — до 500 тис. грн.

Для отримання гранту необхідно зареєструватись у «Дії» за допомогою BankID або електронного підпису, заповнити онлайн-заявку, додати бізнес-план за встановленою формою, підписати і відправити. Заявку розглянуть протягом 15 робочих днів, а результат надійде через портал.

Щодо гранту на сади, то аграрії мають шанс отримати до 400 тис. грн за гектар. Щоб отримати грант на сад, також слід подати заяву через портал, додавши проєкт висадки насаджень із відповідною документацією. Проєкт має бути підписаний розробником та відповідати встановленим критеріям. Мінагрополітики розгляне заяву протягом 10 робочих днів.

Грант на теплицю визначено у розмірах 2 млн грн (0,4 - 0,6 га), 3,5 млн грн (0,8 - 1,2 га) та 7 млн грн (1,6 - 2,4 га).

Для отримання гранту на теплицю необхідно заповнити заявку в «Дії» та додати проєкт будівництва теплиці із кошторисною документацією, а згодом підписати електронним підписом та надіслати. Вимоги до проєкту, включно з типом теплиці, системою поливу та іншими деталями, доступні на порталі.

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