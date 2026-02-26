Розкрадання півмільйона на модульних будинках: справу скерували до суду

У Києві директора приватного товариства судитимуть за заволодіння майже 500 тис. гривень благодійників, які фінансували зведення модульних будинків у селищі Мощун на Київщині.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури. "Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора приватного товариства", – говориться у повідомленні.

Його судитимуть за заволодіння грошима благодійної організації під час виконання будівельних робіт з влаштування фундаментів, септиків та водопроводу для модульних будинків с. Мощун Київської області для людей, які залишилися без своїх осель через збройну агресію рф.

Директор приватного товариства, яке виконувало роботи, вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані про обсяги та вартість будівельних робіт, стверджує прокуратура.

Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації такими діями завдано збитків на майже 500 тис. гривень.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, внесенні завідомо неправдивих даних до офіційних документів та розпорядження грошима, одержаними злочинним шляхом.

Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо:

