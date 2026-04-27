На Львівщині викрили хакерів, які зламували ігрові акаунти Roblox

Правоохоронці викрили хакерську групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила суму, еквівалентну десяти мільйонам гривень, продаючи їх у Росії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Львівської області спільно з кіберполіцією та СБУ припинили діяльність групи, що отримувала доступ до чужих ігрових акаунтів і використовувала їх для заробітку.

Йдеться про профілі в Roblox, де користувачі створюють ігри, спілкуються та купують віртуальні речі, які мають і фінансову цінність.

За даними слідства, 19-річний мешканець Дрогобича разом із двома спільниками (21 та 22 років) організував схему продажу чужих акаунтів. Для зламу використовували викрадені cookie-файли - дані, що дозволяють увійти в акаунт без пароля.

Доступи перевіряли через спеціальне програмне забезпечення та відбирали акаунти з віртуальними коштами або рідкісними предметами.

З жовтня 2025 по січень 2026 року перевірили понад 610 тисяч акаунтів, із яких відібрали найбільш цінні.

Під час слідчих дій виявлено 357 файлів із такими обліковими записами.

Надалі їх продавали на російських ресурсах із оплатою на криптогаманці. Загальний прибуток, за попередніми даними, міг сягнути майже 10 млн грн.

У межах провадження проведено десять обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації, телефони, банківські картки, чорнові записи, понад 2,5 тис. євро та майже 35 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Львівської обласної та Франківської окружної прокуратур міста Львова учасникам групи повідомлено про підозри.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру сімом членам організованої групи, що видавала криптокредити через вебсервіс BitCapita та погрозами змушувала клієнтів платити непередбачені відсотки.

У Львові розслідують масштабний кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень, які злочинці отримали, втрутившись в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 мільйонів гривень.

Раніше за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було повідомлено про підозру двом особам, які не заплатили за товар, внаслідок чого покрити вартість довелося банку-гаранту.

Раніше оперативники кіберполіції та слідчі Нацполіції викрили хакерів, які з 2018 року атакували світові компанії, зашифровуючи їхні сервери, спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн.