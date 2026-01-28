Незаконна приватизація комунального майна: підозру отримав посадовець КМДА

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва групі осіб, серед яких перший заступник директора Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунальних нежитлових приміщень загальною площею понад 575 кв. м", – говориться у повідомленні.

Йдеться про приміщення, розташовані по вул. Пост-Волинська у Солом'янському районі. Будівля з 2011 року перебувала на балансі КП "Київжитлоспецексплуатація" та протягом тривалого часу передавалася в оренду приватним товариствам.

Відповідно до умов договорів оренди, орендар зобов'язаний здійснювати її поточний ремонт за власний рахунок, без права на компенсацію або зарахування таких робіт як невід'ємних поліпшень.

"У 2018 році директор товариства розробила злочинний план незаконної приватизації нерухомості. Товариство начебто витратило на ремонти (так звані невід'ємні поліпшення) майже 1,9 млн гривень",– розповідає прокуратура.

"Це надає йому право на викуп майна відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", – пояснюють слідчі.

Разом із тим встановлено, що значна частина робіт, зазначених у кошторисах та актах, виконана раніше як звичайний поточний ремонт, або ж не виконувалася взагалі.

Для створення видимості законності, підозрювані використовували підроблені договори підряду, акти виконаних робіт, експертні висновки та звіти оцінювачів, а також виводили кошти, начебто витрачені на ремонт через підприємства з ознаками фіктивності.

У схемі були задіяні посадові особи комерційних структур, підрядної організації, приватні експерти й оцінювачі, а також посадовці департаменту комунальної власності КМДА, які погоджували документи та не здійснювали належного контролю.

"Як наслідок у 2020 році приміщення було включено до переліку малої приватизації та продано товариству шляхом викупу за майже 7,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

За висновками судово будівельно-технічної експертизи, проведеної у 2025 році, встановлено, що фактична вартість ремонтних робіт (невід'ємних поліпшень, що дозволяли приватизацію) становила лише 75 тис. гривень, а не 1,9 млн гривень.

Тобто витрати орендаря на ремонти склали приблизно 1% від ринкової вартості майна, що не дає права на приватизацію шляхом викупу.

Наразі у незаконній приватизації комунальної нерухомості та пособництві такій приватизації повідомлено про підозри вісьмом особам.

Про підозру повідомили першому заступнику директора департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, двом директорам товариств, які займалися приватизацією вказаного об'єкта (підозри вручені заочно, перебувають за межами території України).

А також директору підрядної організації, двом оцінювачам та директору товариства, яке займається будівельними та земельними експертизами, а також приватному судовому експерту.

