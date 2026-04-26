Суд не відібрав у компанії 6 мільйонів пайової участі за нову багатоповерхівку у центрі Києві

Суд не відібрав у компанії 6 мільйонів пайової участі за нову багатоповерхівку

Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про стягнення з ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" 6,19 млн грн пайової участі за будівництво житлового комплексу Resident Concept House у центрі Києва.

Про це свідчить рішення суду від 13 квітня.

У 2017 році ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" почало будівництво житлово-офісної будівлі з паркінгом на вул. Володимирській, 86 (літ. А), у Голосіївському районі м. Києва на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:147:0023 загальною площею 0,13 га.

Будівництво було завершено у 2024 році. Загальна площа будівлі - 10 128 кв. м.

Заступник генерального прокурора Максим Крим звернувся до суду з позовом про стягнення з "Юніон Девелопмент Груп" 5,06 млн грн безпідставно збережених грошових коштів пайової участі у розвиток Києва, 241 тис. грн 3% річних і 896 тис. грн втрат від інфляції (всього 6,19 млн грн).

Водночас як встановив суд, при розрахунку розміру пайової участі прокуратура і Департамент економіки та інвестицій КМДА неправильно порахували загальну площу будівлі (без вирахування площі паркінгу).

"Не міститься інформація щодо площі паркінгу і у наданих учасниками справи документах, а на запитання суду у судовому засіданні 16.02.2026 щодо площі паркінгу, учасники справи інформації не надали", - йдеться у судовому рішенні.

В результаті суд не зміг визначити правильну загальну площу будівлі без урахування площі паркінгу, а відтак і правильний розмір пайової участі, тому відмовив у стягненні суми пайової участі.

Столичне ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" на чолі з Сергієм Софієвим належить ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест", а бенефіціаром вказана Ольга Клецко. На цей фонд і Клецко зареєстрована ціла низка фірм зі словом "Сага" у назві.

Зокрема "Сага Інвест Лтд", де частку має фірма "Сага Девелопмент", якою через панамську корпорацію "Тревор Бізнес С.А." володіє ексзаступник керівника Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш.

Директором фонду "Еверест" є Дмитро Овсій, відомий як юрист Вавриша.

Суддя - Оксана Марченко.

