Шахраї "згодували" банкоматам сувенірні купюри на два мільйона гривень

Правоохоронці затримали шахраїв, які через банкомати на Закарпатті легалізовували підроблені купюри і завдали банку два мільйона гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Масштабну схему шахрайства викрито за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури. Злочинці діяли у таких містах, як Мукачево, Свалява та Хуст.

За даними слідства, учасники схеми використовували спеціально виготовлені паперові "сувенірні" купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень.

Зовні такі "купюри" були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки, пояснюють слідчі.

Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи ці підроблені паперові вироби. У низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин.

Після зарахування "коштів" на рахунки зловмисники оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення.

Для конспірації вони використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

У схемі були залучені шестеро мукачівців – чотири чоловіка та дві жінки, які діяли за певною схемою: частина відповідала за внесення коштів через банкомати, інші – за їх подальше виведення та розподіл.

За попередніми оцінками, загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 мільйонів гривень.

"Кошти" вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді – кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тисяч гривень.

Загалом, впродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через чотири банкомати, повідомляє прокуратура.

Усі фіктивні кошти вилучено, у обіг вони не потрапили, запевняє слідство.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків на території Мукачева та Мукачівського району. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.

У залежності від скоєного зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

За клопотанням Хустської окружної прокуратури п'ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, у залежності від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт.

Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м'які.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема – походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.

Вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр уже усунута фахівцями банку. Після виявлення схеми було оновлено програмне забезпечення та посилено механізми перевірки банкнот, що унеможливлює подібні маніпуляції надалі, говориться у повідомленні.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури подальше розслідування здійснюють слідчі Хустського райуправління поліції.

