Програв апеляцію: держава забирає майно ексначальника Запорізького обласного ТЦК

Апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про активи на суму понад 3,8 млн грн, зокрема будинок із земельною ділянкою, два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця та 20 тисяч доларів.

Підставою для подання позову стали результати моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також докази, зібрані Державним бюро розслідувань.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що посадовець і члени його сім'ї набули активи за готівку, а от законні доходи родина витрачала переважно безготівково.

Проаналізувавши доходи та видатки сім'ї, Агентство встановило, що придбати майно за рахунок законних доходів було неможливо.

Відповідно до рішення суду, в дохід держави буде стягнуто будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів у розмірі понад 786 тис. грн.

Рішення АП ВАКС набирає законної сили з моменту його проголошення.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, які набув колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Прокуратура хоче стягнути на користь держави 5,4 мільйона гривень з експосадовця Державної податкової служби у Львівській області: вартість придбаної нерухомості перевищує законні доходи родини.

Слідчі завершили розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не задекларував майно на 8 мільйонів гривень.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до суду про визнання необґрунтованими активів колишнього заступника начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.