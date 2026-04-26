Суд наказав знести самочинне будівництво на березі Дніпра у Києві

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Волт майер груп" знести самочинне будівництво в затоці Волковата в Оболонському районі столиці.

Про це свідчить рішення суду від 8 квітня.

Мова йде про нежитлову складську будівлю площею 502 кв. м під літерою А та сушилку на 21 м2 під літерою Б по проспекту Степана Бандери, 44 на березі Дніпра.

Цю будівлю у 2015 році було зареєстровано на праві власності на МЖК ХХІ, і того ж року переєстровано на ТОВ "Волт майер груп".

Обидві компанії зверталися до Київради, щоб отримати землю під будівлю, але їх прохання відхилили.

Земельна ділянка, на якій розташоване нерухоме майно, була сформована та зареєстрована у Державному земельному кадастрі у 2022 році, а Київрада її затвердила у 2024 році (кадастровий номер 8000000000:78:194:0009).

Прокуратура встановила, що ця ділянка площею 0,16 га належить до категорії земель водного фонду з цільовим призначенням для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Тобто будівля знаходиться на ній незаконно.

У кінці 2025 року правоохоронці оглянули ділянку і зафіксували, що вона огороджена металевим парканом, вхід до неї - через металеві ворота. При вході знаходяться вулики, а на самій ділянці окрім нежитлового приміщення площею 502 та сушилки розташовані гараж та автомобілі.

Суд підтвердив, що ділянка належить до земель водного фонду, знаходиться у межах прибережної захисної смуги річки Дніпро, а також в межах водоохоронної зони. І зобов'язав компанію знести самочинне будівництво, а ділянку привести у придатний для використання стан і повернути її громаді Києва (Київраді).

Засновницею та керівницею ТОВ "Волт майер груп" вказано Ліду Рябокінь.

