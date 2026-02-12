Оборудки із закупівлею службового житла для ДСНС: забудовникам вручено підозри

Правоохоронці повідомили підозру подружжю забудовників, які були задіяні у корупційній схемі під час закупівлі службового житла для рятувальників ДСНС у Чернівецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Про підозру повідомлено ключовим виконавцям схеми – подружжю забудовників. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою та в умовах воєнного стану", – говориться у повідомленні.

Ідеться про розслідування корупційної схеми із закупівлею службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

"За даними слідства, забудовники діяли у змові з колишнім заступником начальника Головного управління ДСНС у Чернівецькій області. У 2023 році він очолював конкурсну комісію, яка відповідала за закупівлю службового житла", – зазначає прокуратура.

Чернівецька обласна прокуратура спільно з Державним бюро розслідувань викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників.

Колишньому заступнику начальника головного управління ДСНС області вже повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем

Після оголошення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку посадовець забезпечив участь у торгах пов'язаних із ним компаній. Ці фірми належали подружжю забудовників, повідомляє прокуратура.

"Щоб гарантовано виграти тендери, вони заходили на них по черзі та залучали підставних учасників для створення видимості конкуренції. У результаті перший тендер виграла компанія чоловіка — державі продали 4 квартири майже за 9,9 млн грн", – говориться у повідомленні.

У 2024 році схему повторили: переможцем наступного тендеру стала компанія його дружини, яка реалізувала ще три квартири на суму понад 9,9 млн грн.

При цьому житло не відповідало будівельним і санітарним нормам. Попри це, голова конкурсної комісії прийняв квартири за актами приймання-передачі, пояснили у Офісі генпрокурора.

"У такий спосіб забудовники спільно з екс-посадовцем ДСНС, якому повідомлено про підозру 22 січня, незаконно заволоділи майже 20 млн грн бюджетних коштів", – стверджує прокуратура.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу Служба безпеки України в Чернівецькій області.

