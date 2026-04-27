Правоохоронці викрили конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень

Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, ідеться про "тіньову імперію з оборотом до 18 млрд грн".

"Схема конвертації коштів діяла з 2020 року у 5 регіонах України: понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів", – зазначив він.

ОГП повідомляє, що прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України.

"Її суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може ставити понад 18 мільярдів гривень", – говориться у повідомленні.

Збитки державі становлять майже 57 мільйонів гривень. Послугами цієї мережі, за попередніми даними, скористалися понад 200 підприємств.

Кошти виводили за кордон через 20 іноземних компаній. Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, сягає 18 млрд грн.

Річний обіг складав мільярд гривень. За задокументованими фактами зафіксовано ухилення від сплати податків на 56 млн грн.

За версією слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було.

Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі "операції" оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.

Для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти.

Організували схему уродженець Луганщини разом із матір'ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід, повідомляє прокуратура.

Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.

Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад п'ять мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, а також фінансову і бухгалтерську документацію.

Організаторам та учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів.

Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою.

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень, повідомляє прокуратура.

Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрано нічний домашній арешт.

У ОГП зазначають, що протиправну діяльність підозрюваних викрили прокурори спільно з УСР в Полтавській області, ТУ БЕБ у Полтавській області за участі ДСР НП України, ГПД БЕБ України та їх підрозділів в областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

"Наша категорична позиція – епоха конвертаційних центрів завершується", – написав у Телеграм очільник БЕБ Олександр Цивінський.

Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.