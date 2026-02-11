430 тисяч гривень на неіснуючі ями на дорогах: у Києві викрили посадовця

Начальнику відділу шляхово-експлуатаційного управління Печерського району м. Києва повідомлено про підозру: 430 тисяч гривень бюджетних коштів витрачено на усунення неіснуючих ям на дорогах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу ШЕУ Печерського району м. Києва повідомлено про підозру у пособництві заволодінню бюджетними грошима, вчиненому організованою групою", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний оглядав ділянки дороги, які потрібно ремонтувати та складав кошторис для проведення ямкового ремонту цих доріг.

При цьому у складених актах він вказав більші обсяги робіт, ніж потрібно було провести, тобто асфальтобетонні суміші списували на ділянки дороги, які не потребували ремонту, розповідає прокуратура.

Таким чином за поточний ремонт доріг від вул. Старонаводницької до бульвару Лесі Українки зі столичного бюджету переплатили понад 430 тис. гривень.

Прокуратура повідомляє, що в рамках цього кримінального провадження у пособництві в заволодінні бюджетними коштами організованою групою вже повідомлено про підозру начальнику комунального ШЕУ Печерського району м. Києва.

Досудове розслідування проводять слідчі головного управління Національної поліції у м. Києві.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

