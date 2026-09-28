Росіяни пошкодили інфраструктуру "Укртелекому"

Унаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів АТ "Укртелеком", серед співробітників компанії постраждалих немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наразі фахівці компанії уточнюють масштаб руйнувань, повідомили у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що інцидент не вплинув на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.

"Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи", – повідомили агентству.

Нагадаємо:

Росіяни поцілили в офіс аналітичної платформи "Опендатабот" у місті Дніпро, обійшлося без жертв.

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

17 вересня на Київщині росіяни поцілили у будівлю із обладнанням компанії "Київстар", обійшлося без жертв.

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.