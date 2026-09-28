Під Києвом зафіксували викид аміаку після російської атаки

Після російської атаки на складську будівлю в Броварському районі моніторинговий пост зафіксував незначне перевищення аміаку NH3 локально в зоні пожежі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров'ю населення немає", – йдеться в дописі.

Він повідомив, що при таких концентраціях аміаку може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи пирхоту в горлі при тривалому вдиханні.

Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Адміністрація радить мешканцям Броварів тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, пити достатньо води, вимкнути кондиціонери та увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Нагадаємо:

У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство з виробництва морозива у Житомирському районі.