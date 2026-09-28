Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські дрони знову атакували енергооб'єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб'єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили.

Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.

Нагадаємо:

25 вересня на Одещині авто бригади ДТЕК атакував російський дрон – унаслідок атаки загинув один енергетик.