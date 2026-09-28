Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
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Російські дрони знову атакували енергооб'єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб'єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили.
Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.
Нагадаємо:
25 вересня на Одещині авто бригади ДТЕК атакував російський дрон – унаслідок атаки загинув один енергетик.