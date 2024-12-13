Укртелеком підвищує тарифи на свої послуги

"Укртелеком" з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, з 1 січня вартість пакету «Простий» зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф «Простий мінімальний» збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет «Домашній базовий" клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу «Домашній безлімітний» становитиме 329 грн замість 255 грн.

Також з 1 січня буде збільшено оплату за провідне радіо – з 145 грн до 189 грн на місяць.

Нагадаємо:

Укртелеком уже інвестував понад один мільярд гривень у розвиток телекомунікацій за два роки повномасштабної війни і планує збільшити інвестиції ще на мільярд у 2024 році.