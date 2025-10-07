Російський Єкатеринбург вперше вводить обмеження на дизпаливо

У російському місті Єкатеринбург вводять обмеження на пальне і вперше – на дизель.

Про це з посиланням на місцеві пабліки пише Телеграм-канал FREEДОМ. LIFE.

Наразі йдеться про 30 літрів бензину і 70 літрів дизеля в "одні руки".

Також FREEДОМ. LIFE опублікував сфотографоване оголошення про відповідні обмеження.

Російські медіа пишуть, що мешканці скаржаться, що на деяких АЗС запровадили обмеження на відпуск пального "в одні руки" і "про запас".

За їхніми словами, на деяких станціях нібито забороняють заправляти більше ніж 20-30 літрів бензину на машину, на інших – відсутній 95-й бензин і дизельне пальне, на третіх – забороняють наливати пальне в каністри.

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії і тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит палива після обстрілу російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, зокрема найдорожча А100.

Раніше повідомлялося, що російські провладні боти почали масово переконувати росіян у тому, що в Росії немає дефіциту бензину, а зростання цін на паливо - це "нормально".

Киришський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 - свою найпотужнішу - після атаки дронів і подальшої пожежі 4 жовтня.

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.