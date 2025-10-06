Один із потужних НПЗ у РФ зупинив найбільшу переробну установку через дрони

Киришський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 - свою найпотужнішу - після атаки дронів і подальшої пожежі 4 жовтня.

Про це повідомляє агентство Ruters.

Зупинка може призвести до невеликого скорочення виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка стикається з дефіцитом окремих популярних марок бензину через постійні атаки українських БПЛА на енергоінфраструктуру.

За словами джерел, потужність CDU-6 становить 8 млн тонн на рік, або 160 тис. барелів на добу — близько 40% від загальної переробної спроможності заводу.

За даними джерел, під час простою CDU-6 завод працюватиме на 70% потужності завдяки залученню інших установок, які перевищуватимуть свої виробничі можливості.

За оцінками галузевих джерел, у 2024 році НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти — це 6,6% загального обсягу нафтопереробки в Росії. Торік він виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизеля, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Нагадаємо:

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.