Світ очікує найбільше падіння попиту на нафту з часів Covid – ЗМІ

На тлі перебоїв з постачанням нафти та зростання цін через війну в Ірані аналітики прогнозують найбільше падіння світового попиту на нафту з часів Covid, що віщує погані часи.

Про це пише Bloomberg.

Два ключові прогнози цього тижня змалювали сувору картину, говориться у повідомленні.

Адміністрація енергетичної інформації США заявила, що світовий попит на нафту цього року зросте лише на 200 тисяч барелів на день, що значно менше за її довоєнний прогноз у 1,2 мільйона барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство бачить більш похмурі перспективи глобального споживання, що скорочується на 420 000 барелів на день у 2026 році. Це при тому, що до початку війни з Іраном прогнозувалося зростання на 1,3 мільйона барелів на день.

"Роки зниження попиту на нафту рідкісні і зазвичай віщують погані часи для світової економіки. Останнє щорічне скорочення було викликане Covid. Іншими прикладами є велика фінансова криза на початку 2000-х", – говориться у публікації.

З огляду на те, що протока Ормуз досі в значній мірі закрита для судноплавства на фоні крихкого перемир'я, більшість видобутку нафти в Перській затоці фактично відрізана від світових ринків. Ціни на американську нафту зросли більш ніж на 60% за останні три місяці до приблизно 104 доларів за барель.

Ознаки зниження попиту спочатку спостерігалися в Азії, де деякі країни оголосили надзвичайну ситуацію або закликали громадян працювати з дому, щоб зберегти паливо.

"Останніми тижнями наслідки відчуваються більш широко. Авіакомпанії як у США, так і в Європі скасували тисячі рейсів", – зазначає агентство.

На порозі літнього автомобільного сезону в США, від вихідних на День пам'яті до Дня праці, національний середній показник цін на бензин поступово наближається до рекордного рівня, зафіксованого в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Американці вже скорочують покупки на заправках. Дехто, ймовірно, двічі подумає про тривалі літні подорожі на автомобілі, пише Bloomberg.

Виснажені запаси та більш жорсткі ринки пального можуть зрештою спричинити новий сплеск цін на нафту до 150 доларів за барель.

Без швидкого вирішення ситуації в Ормузькій протоці споживачі нафти залишатимуться під тиском.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент Дональд Трамп заявив, що не буде значно довше терпіти Іран. Занепокоєння щодо атак і захоплень суден зберігається, попри заяву Тегерана, що близько 30 суден пройшли через Ормузьку протоку.

Продажі пива в США впали більш різко, ніж прогнозувалося: зростання цін на бензин змушує американців скорочувати витрати на розваги, і це особливо помітно у роздрібній торгівлі.

Раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на бензин у США вперше за понад три роки перетнула позначку в 4 долара за галон (3.785 мілілітра) на тлі триваючого конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Раніше адміністрація Трампа пообіцяла, що різке підвищення цін на бензин, спричинене війною в Ірані, триватиме лише кілька тижнів.

Для стримування зростання цін на пальне адміністрація Трампа може тимчасово скасувати федеральні обмеження щодо літніх сумішей бензину, спрямованих на боротьбу зі смогом.