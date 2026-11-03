Російський експорт зерна через Чорне та Азовське моря впав у 16 разів

Експорт російського зерна через Чорне та Азовське моря впав майже у 16 разів попри те, що раніше російський лідер Володимир Путін заявляв, що удари не є критичними.

Про це пише "Кримський вітер".

У вересні Росія вивезла через порти Чорного та Азовського морів лише 300 тисяч тонн зерна — майже у 16 разів менше, ніж за той самий місяць минулого року, свідчить аналіз Reuters.

З урахуванням поставок через альтернативні маршрути морський експорт зерна з Росії скоротився у 2,5 рази.

Російський експорт зерна у вересні через чорноморські та азовські термінали скоротився на 93,7% порівняно з вереснем минулого року, коли було вивезено 4,74 млн тонн зерна, свідчить аналіз Reuters.

Частково російським компаніям вдалося переорієнтувати поставки на інші напрямки. У вересні балтійські порти відвантажили 1,2 млн тонн зерна — понад 60% усього російського морського експорту за місяць. Ще 400 тисяч тонн відправили через Каспійське море, переважно до Ірану, а 50 тисяч тонн — через порти Далекого Сходу.

Однак повністю замінити південні маршрути альтернативні напрямки не можуть. Загалом морський експорт російського зерна у вересні становив близько 2 млн тонн – за рік він скоротився на 61,9%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зібравши рекордний урожай, Росія не має змоги його експортувати: показники 2026 року близькі до результатів 2025 року (прогнозується понад 144 млн тонн), у той же час експорт суттєво знизився.

Як повідомлялося, російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання: порти Азово-Чорноморського басейну заблоковані, а через балтійські порти експортувати занадто дорого.

На тлі проблем із експортом зерна через Чорне море, Росія почала використовувати арктичний порт Мурманськ для експорту зерна зі Ставропольського краю.

Раніше повідомлялося, що російський порт Новоросійськ відновив відвантаження зерна на експорт, однак обсяги залишаються значно нижчими за торішні, а загалом експортні відвантаження російського зерна через порти знизилися вчетверо.

Через Керченську протоку почали йти завантажені зерном судна з Азовського моря після тримісячної зупинки перевезень на тлі атак українських безпілотників.

У Мінагрополітики заявили, що перевіряють повідомлення про відновлення руху суден із російським зерном Азовським і Чорним морями.