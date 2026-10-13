Росія вперше експортувала зерно через арктичний порт Мурманськ

На тлі проблем із експортом зерна через Чорне море, Росія вперше почала використовувати арктичний порт Мурманськ для експорту зерна зі Ставропольського краю.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Latifundist.com.

У жовтні Росія через арктичний порт Мурманськ відправила 40 тисяч тон пшениці зі Ставропольського краю.

"Новий маршрут Росія освоює на тлі проблем із традиційними шляхами експорту зерна через Чорне море. Водночас транспортування пшениці до Мурманська обходиться у 3–5 разів дорожче, ніж через південні порти", – зазначає видання.

Потенційні обсяги перевалки зерна в Мурманську оцінюють у 60–90 тис. т на місяць, або приблизно 0,7–1,1 млн т на рік.

Для порівняння, через порти Азово-Чорноморського басейну раніше експортували 46,3 млн т зерна.

"Таким чином, Мурманськ навіть за повного завантаження зможе забезпечити лише незначну частину цих обсягів", – говориться у повідомленні.

Однією з головних проблем нового маршруту є необхідність доставляти зерно залізницею з південних регіонів Росії до арктичного порту.

Крім того, у Мурманську поки недостатньо розвинена інфраструктура для перевалки зернових вантажів.

Нагадаємо:

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання: порти Азово-Чорноморського басейну заблоковані, а через балтійські порти експортувати занадто дорого.

У Росії відвантаження зерна за другу декаду вересня знизилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року – такі наслідки ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі.

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Раніше повідомлялося, що російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Вже за перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.