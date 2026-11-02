Подорожчання пального підвищило собівартість українського зерна на 7%

Подорожчання пального підвищило собівартість зернових та олійних в Україні щонайменше на 7%, а сукупний вплив подорожчання дизелю на кінцеву собівартість продукції – ще більший.

Про це пише "АПК-Інформ".

За нинішнього зростання вартості пального, яке оцінюється у 72%, витрати у структурі собівартості зернових та олійних в Україні зросли щонайменше на 7-8%, зазначили у асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Частка пального в загальних виробничих витратах становить близько 10%. Цей показник залежить від культури, технології вирощування та кількості технологічних операцій", – каже керівник аналітичного відділу асоціації Максим Гопка.

"Станом на середину жовтня роздрібна ціна дизельного пального з початку року зросла на 72% – до 100 грн/л. У січні середньомісячна ціна становила близько 58 грн/л", - зазначив експерт.

Закупівельні ціни для аграріїв можуть відрізнятися від роздрібних залежно від обсягів закупівлі та умов постачання. Кожні 10% подорожчання дизельного пального збільшують загальні виробничі витрати приблизно на 1%, в коментарі для видання "АгроЕліта".

Проте, за його словами, важливо враховувати й непрямий вплив: дорожче пальне підвищує вартість транспортування продукції до місць зберігання, доставки насіння, добрив та інших ресурсів, а також послуг сільськогосподарської техніки.

Тому сукупний вплив подорожчання дизелю на кінцеву собівартість продукції є ще більшим.

На думку Гопки, подорожчання дизелю навряд чи спричинить зміни посівної кампанії. Аграрії орієнтуються на очікувану рентабельність вирощування культур, яка залежить від урожайності, виробничих витрат і, головне, цін реалізації продукції на внутрішньому ринку.

"У 2027 р. вплив високих цін на пальне може бути відчутнішим, оскільки аграрії формуватимуть виробничі бюджети вже з урахуванням нового рівня витрат. Крім цього, галузь стикається не лише з подорожчанням пального, а й зі зростанням вартості інших ресурсів, логістичними обмеженнями та нестабільністю ринкової кон'юнктури", – зазначив він.

У результаті виробничі витрати зростають, а можливості збільшувати доходи залишаються обмеженими. Саме цей дисбаланс визначатиме структуру посівів та інвестиційну активність підприємств у новому сезоні.

Нагадаємо:

За вересень вартість пального на українських заправках помітно зросла для всіх видів нафтопродуктів. Найбільше ціни підскочили на покращене пальне.

Раніше ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л. Мережа UPG підвищила ціни на А-95, А-95+ і дизпальне на 2 грн/л. UKRNAFTA підвищила ціну А-95 на 1 грн/л, А-95+ на 4 грн/л, а дизпального на 2 грн/л. AMIC збільшила ціни на бензини на 2 грн/л, а на дизель – на 3 грн/л.