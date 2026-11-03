Губернаторка Нью-Джерсі попередила порти про правові наслідки, якщо приймуть дизель РФ

У США губернаторка Мікі Шеррілл надіслала листи до десятка операторів портів і терміналів у Нью-Джерсі, попередивши їх, що вони мають відмовляти будь-яким танкерам, які перевозять російський дизель, інакше їм загрожують суворі санкції.

Про це пише The New York Times.

Пані Шеррілл, представниця Демократичної партії, заявила, що прийом такого палива порушуватиме федеральне законодавство і що вона готова застосувати "усі доступні правові та регуляторні засоби", аби не допустити розвантаження російського палива танкерами в Нью-Джерсі.

Шеррілл посилався на федеральний закон 2022 року, що забороняє російські енергетичні продукти, стверджуючи, що він не надає президенту чи Міністерству фінансів загальних повноважень для скасування санкцій.

Міністерство фінансів заявило, що рішення Трампа про скасування санкцій відповідало всім чинним законам.

Листи були надіслані, зокрема, компаніям IMTT, Kinder Morgan та Phillips 66. Компанія Kinder Morgan заявила, що її не повідомляли про жодну поставку російського дизельного палива, тоді як IMTT підтвердила отримання листа, але відмовилася від коментарів, пише CBN.

"Позиція пані Шеррілл може поставити штат на курс зіткнення з президентом Трампом, який минулого місяця скасував заборону на імпорт російського дизельного палива в рамках своїх зусиль щодо зниження вартості палива", – зазначає NYT.

Ціни на бензин і дизельне паливо зросли після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали удару по Ірану, говориться у публікації.

Хоча у Росії заявили, що три танкери з дизельним паливом прямують до Сполучених Штатів, але незрозуміло, скільки суден насправді залучено і куди саме вони можуть прямувати, зауважує видання.

"Власники об'єктів з імпорту дизельного палива, деякі з яких належать великим нафтовим компаніям, будуть змушені обрати сторону", – зазначає видання.

Сенатор Річард Блюменталь із Коннектикуту, член Сенатського комітету з питань збройних сил від Демократичної партії, також вимагає, щоб дві судноплавні компанії відкликали танкери, що "перевозять незаконне російське дизельне паливо".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації США таємно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.

Американські законодавці зажадали від банків і портів зберегти документи щодо операцій із російським дизелем, попередивши про можливі розслідування та відповідальність за порушення законодавства. Мінфін США вважає домовленості законними.

Принаймні один із танкерів, які пливуть до США, перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.