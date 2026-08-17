"Колосальні збитки": Україна майже повністю зупинила експорт зерна з Росії

Росія майже припинила експортувати зерно через удари дронів

Російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Про це пише російське медіа The Moscow Times.

Минулого тижня після атак БПЛА зупинилися всі три зернові термінали порту Новоросійська, через які сумарно на експорт йшло близько 25 млн тонн зерна з РФ.

Наприкінці липня також зупинився зерновий термінал у Тамані, а кількома тижнями раніше російська влада призупинила судноплавство через Керченську протоку.

В результататі всі порти Азовського моря, через які Росія експортувала близько 40% зерна, були заблоковані.

"Наразі практично весь російський зерновий експорт через Азовсько-Чорноморський басейн стоїть", – констатує гендиректор аналітичного агентства "Совекон" Андрєй Сізов.

У строю залишився лише порт Туапсе — найменший із глибоководних терміналів.

"Розрахунки на те, що все недовивезене зараз вдасться відправити пізніше, виглядають надто оптимістично – особливо з урахуванням зимових штормів, замерзання річок та Азовського моря.

Неможливо додатково запхати зерно в "експортну трубу", яка і так працює на межі пропускної спроможності", – додає Сізов.

Минулого сезону на порти Азово-Чорноморського басейну припало 88% усіх морських відвантажень зерна з РФ, або 46,3 мільйона тонн, зокрема через термінали на Чорному морі було відвантажено понад 29 мільйонів тонн.

Тепер же Росія не може продати зерно, навіть попри хороший урожай у 140 млн тонн. Внаслідок цього внутрішні ціни на зерно падають – 12 тис. рублів за тонну пшениці 4-го класу проти 15 тис. у 2025 році.

"Це катастрофічний рівень, колосальні збитки", – каже президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевскій.

Нагадаємо:

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь Москви.

Пізніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до "Чорноморської ініціативи" зразка 2022-2023 років і призупиняти бойові дії у Чорному морі.