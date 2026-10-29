Україна перевіряє, чи РФ відновила морський експорт зерна Чорним морем

Мінагрополітики перевіряє повідомлення про відновлення руху суден із російським зерном Азовським і Чорним морями та поки не має підтвердження їхнього виходу.

Про це 29 жовтня заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає підтвердження цього. Ми зробили запит", — сказав він журналістам у Києві.

За словами міністра, відомство перевіряє інформацію через публічні та непублічні джерела. Підтверджень того, що завантажені зерном судна фізично рухаються, наразі немає.

Висоцький уточнив, що ще не обговорював цю ситуацію з представниками Сил оборони. Аналізувати причини та наслідки можливого відновлення перевезень у міністерстві планують після перевірки самого факту.

Нагадаємо:

28 жовтня стало відомо про повідомлення щодо виходу російських зерновозів з Азовського моря. Джерела Reuters уточнювали, що йдеться про виведення під конвоєм суден, які тривалий час стояли з вантажем.