Зерновози РФ почали виходити з Азовського моря після трьох місяців простою

Через Керченську протоку почали випускати завантажені зерном судна з Азовського моря після тримісячної зупинки перевезень на тлі атак українських безпілотників.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на Reuters та учасників ринку.

Протоку вже пройшли два судна із зерном. Джерела агентства повідомили про вказівку розпочати митне оформлення суден, повністю готових до відправлення.

За неофіційною інформацією, вихід суден можуть дозволити з 1 до 15 листопада. Водночас двоє джерел Reuters уточнили, що йдеться про виведення під конвоєм зерновозів, які тривалий час простоювали з вантажем.

Росія обмежила судноплавство в Азовському морі 10 липня, що зупинило відвантаження з донських портів. Згодом припинив роботу порт "Кавказ", а відвантаження з глибоководних чорноморських терміналів скоротилися до мінімуму.

За оцінкою "Совекона", яку наводить видання, у вересні російський експорт зерна впав до 1,8 млн тонн – найнижчого рівня за 17 років.

Нагадаємо:

За перші 20 днів жовтня Росія скоротила експортні відвантаження зерна через порти вчетверо – до 1,135 млн тонн проти 4,515 млн тонн торік.