Експорт російського зерна через порти знизився у вчетверо

Обсяги перевалки зерна у порту Новоросійськ залишаються значно нижчими за торішні.

Російський порт Новоросійськ відновив відвантаження зерна на експорт, однак обсяги залишаються значно нижчими за торішні, а загалом експортні відвантаження російського зерна через порти знизилися вчетверо.

Про це пише Latifundist.com із посиланням на російські медіа.

За даними Російського зернового союзу, за перші 20 днів жовтня через порт експортували лише 59,6 тисяч тон зерна проти 1,7 мільйона тон за аналогічний період минулого року.

Загалом за цей час Росія скоротила експортні відвантаження зерна через порти вчетверо — до 1,135 млн т проти 4,515 млн т торік.

Зокрема, відвантаження пшениці впали вчетверо — до 1 млн т, ячменю — у 5,7 раза, до 61 тис. т, а кукурудзи — у 2,2 раза, до 51 тис. т.

На тлі проблем із чорноморськими перевезеннями Росія збільшила експорт зерна через Балтійське море. За перші дві декади жовтня балтійські порти відвантажили 875 тис. т зерна — в 11 разів більше, ніж торік.

Водночас зростання перевалки через Балтику поки не компенсує втрат чорноморських портів. Сам лишень Новоросійськ торік за аналогічний період відвантажив 1,7 млн т зерна, а загалом через порти Чорноморського регіону експортували 3,2 млн т.

Через скорочення морського експорту змінилася й географія постачань російської пшениці. За перші 20 днів жовтня її відвантажували до 15 країн проти 29 торік, говориться у публікації.

Найбільшим покупцем залишився Єгипет, однак експорт до нього скоротився втричі — до 326,7 тис. т. Постачання до Туреччини впали в 6,9 раза — до 43,1 тис. т.

При цьому в другій декаді жовтня загальні відвантаження зерна з російських портів зросли до 700 тис. т проти 435 тис. т у першій декаді, що свідчить про поступове відновлення експортної активності.

Нагадаємо:

Вже за перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

Як повідомлялося, російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання: порти Азово-Чорноморського басейну заблоковані, а через балтійські порти експортувати занадто дорого.

На тлі проблем із експортом зерна через Чорне море, Росія почала використовувати арктичний порт Мурманськ для експорту зерна зі Ставропольського краю.