Заблоковане Чорне море: у жовтні РФ експортує половину від традиційного обсягу

Зібравши рекордний урожай, Росія не має змоги його експортувати: показники 2026 року близькі до результатів 2025 року (прогнозується понад 144 млн тонн), у той же час експорт суттєво знизився.

Про це пише російське видання pravda.ru.

У 2025 році Росія зібрала 141,2 млн тонн зерна, у тому числі 91,1 млн тонн пшениці. Наразі Росія зібрала 135 млн тонн зерна.

За даними президента Російського зернового союзу Аркадія Злочевського, жовтневі обсяги відвантажень очікуються на рівні трьох мільйонів тонн.

"Це вдвічі менше за звичні осінні показники (понад 6 млн тонн) і значно нижче за показники жовтня минулого року (5,6 млн тонн), коли експортний потенціал був нижчим за поточний", – говориться у публікації.

У спробах подолати стагнацію експорту через проблеми із транспортуванням Чорним морем російський Мінсільгосп розглядає нові маршрути. Однак кожен із них пов'язаний із серйозними інфраструктурними та економічними бар'єрами.

У міністерстві допускають використання Північного морського шляху, однак на зараз його визнали економічно недоцільним. Для його реалізації потрібен спеціалізований криголамний флот, відповідна портова інфраструктура та дороге страхування.

Переорієнтація частини потоків у бік Балтики вже здійснюється за підтримки РЖД та трейдерів, але ці обсяги не здатні компенсувати загальний спад експорту, зазначили у російському відомстві.

Тим часом потенціал Китаю як основного покупця обмежений. Головною перешкодою є заборона КНР на ввезення озимої пшениці — головної культури Росії, на яку припадає від двох третин до трьох чвертей усього врожаю, зазначає видання.

"Ситуація з переповненими зерносховищами та зниженням цін через надлишки створює загрозу довгостроковій стійкості галузі. Перенаправлення логістики з Півдня на Схід або Північ не є простим технічним рішенням, оскільки вартість транспортування безпосередньо впливає на конкурентоспроможність зерна на зовнішніх ринках", – зазначає видання.

Якщо поточну логістичну модель оперативно не скоригувати, не маючи впевненості у можливості збуту продукції, російські аграрії можуть зменшити обсяги посівів.

"За відсутності ефективних механізмів вивезення зерна з регіонів до портів висока врожайність призводить до накопичення надлишків і падіння внутрішніх цін, що ставить під загрозу рентабельність усього сільськогосподарського виробництва", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Російські експортери зерна намагаються знайти нові маршрути постачання: порти Азово-Чорноморського басейну заблоковані, а через балтійські порти експортувати занадто дорого.

На тлі проблем із експортом зерна через Чорне море, Росія почала використовувати арктичний порт Мурманськ для експорту зерна зі Ставропольського краю.

Раніше повідомлялося, що російський порт Новоросійськ відновив відвантаження зерна на експорт, однак обсяги залишаються значно нижчими за торішні, а загалом експортні відвантаження російського зерна через порти знизилися вчетверо.

Через Керченську протоку почали йти завантажені зерном судна з Азовського моря після тримісячної зупинки перевезень на тлі атак українських безпілотників.

У Мінагрополітики заявили, що перевіряють повідомлення про відновлення руху суден із російським зерном Азовським і Чорним морями.