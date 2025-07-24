Російський аеропорт "Домодєдово" майже збанкрутував

Націоналізований аеропорт "Домодєдово" перебуває в передбанкрутному стані.

Про це заявив новий керівник "Домодєдово" Андрій Іванов, пише The Moscow Times.

Загальний борг "Домодєдово" сягнув 70 млрд руб., з яких 34 млрд у рублях і 450 млн у доларах. У 2025 році платежі за відсотками становитимуть 8 млрд руб.

Тож, зараз відбуваються зустрічі з кредиторами з питань реструктуризації боргу. А заборгованість з податків влада дозволила спрямувати на виплату зарплат.

"Борг виник при падінні пасажиропотоку і виручки, збільшенні збитків, незважаючи на які не були скорочені витрати і не підвищувалася ефективність операційної діяльності", – пояснив Іванов.

У 2023 році пасажиропотік аеропорту становив майже 20 млн осіб, але у 2024-му показник упав до 15,5 млн. Цього року він може знизитися ще на 2 млн, зазначив Іванов. Наразі пасажиропотік "Домодєдово" щонайменше вдвічі нижчий за можливості.

Топ-менеджер також повідомив про послідовне падіння виручки аеропорту: 2023 року вона становила 34 млрд руб., 2024-го - 31 млрд, а цьогоріч впаде до 30 млрд.

Збиток у 2023 році він сягнув майже 7 млрд руб., 2024-го –7,2 млрд, а цьогоріч зросте до 10 млрд. Ще приблизно 650 млн руб. становить поточна кредиторська заборгованість підприємств групи і приблизно стільки ж – борги із зарплати, зазначив Іванов.

Основні активи міжнародного аеропорту "Домодєдово" належали ТОВ "ДМЕ Холдинг". Російська генпрокуратура звинуватила ключових бенефіціарів – Дмитра Каменщика і Валерія Когана – у тому, що, будучи резидентами інших держав, вони виводили прибуток за кордон. За рішенням суда "Домодєдово" націоналізували.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мінімум дві іноземні авіакомпанії розглядають можливість перенести частину рейсів із московських аеропортів до петербурзького Пулково на тлі зростання загрози атак дронів.

Раніше повідомлялося, що 5 липня через небезпеку безпілотних атак в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Що спричинило колапс в аеропортах, виникла необхідність коригувати всі графіки. Згодом російська влада заявила, нібито за ніч на 6 липня було знешкоджено 120 українських безпілотників

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки українських безпілотників, до ранку 7 липня призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.

Два дні транспортного колапсу вже обійдуться російським авіакомпаніям у кілька десятків мільярдів рублів. За підрахунками авіакомпаній та експертів, тільки перша доба скасувань рейсів у трьох аеропортах через атаку українських безпілотників обійшлася авіакомпаніям, за підрахунками на основі відкритих даних, щонайменше в 3,9 – 5,9 млрд руб.

Через загрозу атак безпілотників із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів. У середньому, польоти скасовували двічі на день.

Також раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки.