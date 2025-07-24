Российский аэропорт "Домодедово" почти обанкротился

Национализированный аэропорт "Домодедово" находится в предбанкротном состоянии.

Об этом заявил новый руководитель "Домодедово" Андрей Иванов, пишет The Moscow Times.

Общий долг "Домодедово" достиг 70 млрд рублей, из которых 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд руб.

Поэтому, сейчас проходят встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга. А задолженность по налогам власти разрешили направить на выплату зарплат.

"Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности", - пояснил Иванов.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, но в 2024-м показатель упал до 15,5 млн. В этом году он может снизиться еще на 2 млн, отметил Иванов. Сейчас пассажиропоток "Домодедово" как минимум вдвое ниже возможностей.

Топ-менеджер также сообщил о последовательном падении выручки аэропорта: в 2023 году она составила 34 млрд руб., в 2024-м - 31 млрд, а в этом году упадет до 30 млрд.

Убыток в 2023 году достиг почти 7 млрд рублей, в 2024-м -7,2 млрд, а в этом году вырастет до 10 млрд. Еще около 650 млн руб. составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы и примерно столько же - долги по зарплате, отметил Иванов.

Основные активы международного аэропорта "Домодедово" принадлежали ООО "ДМЭ Холдинг". Российская генпрокуратура обвинила ключевых бенефициаров - Дмитрия Каменщика и Валерия Когана - в том, что, будучи резидентами других государств, они выводили прибыль за границу. По решению суда "Домодедово" национализировали.

Напомним:

Ранее сообщалось, что минимум две иностранные авиакомпании рассматривают возможность перенести часть рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково на фоне роста угрозы атак дронов.

Ранее сообщалось, что 5 июля из-за опасности беспилотных атак в России была отменена часть рейсов в аэропортах. Что повлекло коллапс в аэропортах, возникла необходимость корректировать все графики. Впоследствии российские власти заявили, якобы за ночь на 6 июля было обезврежено 120 украинских беспилотников

Транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атак украинских беспилотников, к утру 7 июля привел к задержке почти двух тысяч рейсов.

Два дня транспортного коллапса уже обойдутся российским авиакомпаниям в несколько десятков миллиардов рублей. По подсчетам авиакомпаний и экспертов, только первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах из-за атаки украинских беспилотников обошлись авиакомпаниям, по подсчетам на основе открытых данных, минимум в 3,9 - 5,9 млрд руб.

Из-за угрозы атак беспилотников с января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу минимум 217 раз. В среднем, полеты отменяли дважды в день.

Также ранее ЭП писала о том, что имеющиеся у российских авиакомпаний самолеты Boeing и Airbus "держатся на скотче и добром слове". И анализировала, как санкции и война "утилизируют" гражданскую авиацию РФ и приземлятся ли окончательно ее самолеты.