Іноземні авіакомпанії залишають Москву через дрони

Мінімум дві іноземні авіакомпанії розглядають можливість перенести частину рейсів із московських аеропортів до петербурзького Пулково на тлі зростання загрози атак дронів.

Про це пишуть "Ведомости".

Як повідомили виданню джерела в одній з російських авіакомпаній та одному з аеропортів, обидві компанії вже виконують рейси до Пулково. Однією з них може бути Turkish Airlines.

Основною причиною обговорення стали регулярні випадки закриття повітряного простору над Москвою та Підмосков’ям через атаки безпілотників. За словами співрозмовника, останнім часом помітна іще одна тенденція — багато пасажирів вирушають у міжнародні рейси з Москви, але приїжджають туди з Санкт-Петербурга.

Водночас у пресслужбі аеропорту Домодєдово заявили, що наразі іноземні авіакомпанії не переносять рейси з московських аеропортів до Пулково.

Нагадаємо:

Москва другий день поспіль зазнає масштабних атак дронів, що спричинило затримки десятків авіарейсів: аеропорти навколо російської столиці були змушені тимчасово припинити роботу.

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

8 травня в аеропортах Москви на виліт і приліт було затримано 103 рейси.

Через закриття аеропортів після атак дронів 6-7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми торкнулися щонайменше 350 рейсів.