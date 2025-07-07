У Росії підрахували приблизні збитки від транспортного колапсу

Транспортний колапс обійдеться російським авіакомпаніям у кілька десятків мільярдів рублів тільки за перші два дні.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

За підрахунками авіакомпаній та експертів, тільки перша доба скасувань рейсів у трьох аеропортах через атаку українських безпілотників обійшлася авіакомпаніям, за підрахунками на основі відкритих даних, щонайменше в 3,9 – 5,9 млрд руб.

"За даними Мінтрансу, 5 липня в Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) було скасовано понад 250 рейсів, затримано – понад 270. Станом на 18:00 6 липня в Шереметьєво, Пулково і Стригіно скасовано 171, 90 і 26 рейсів, затримано більш ніж на дві години – 56, 37 і 13 рейсів відповідно", говориться у публікації.

"За попередніми оцінками, від скасування рейсу літака розмірності одного з найпоширеніших у РФ типів повітряних суден Boeing 737-800 у двокласному компонуванні на 158 пасажирів (20 місць бізнес-класу і 138 місць економ у компонуванні "Аерофлоту") авіакомпанія може втратити 15-23 млн руб. залежно від напряму", – наводить "Коммерсантъ" підрахунки експертів. До суми входять витрати авіакомпанії на аеропортові послуги за усередненими тарифами, витрати на роботу екіпажів, недоотримана виручка тощо.

Відхід одного борту на запасний аеродром обходиться в середньому в 1,5-2 млн руб. на чотири години. Обсяг додаткових витрат авіакомпаній у зв'язку зі збоями розкладу в усій країні за добу може досягати в середньому 20 млрд руб. А розмір таких непрямих збитків тільки за трьома регіонами може становити кілька десятків мільярдів

Туроператорам також доводиться нести додаткові витрати. Авіакомпанії у зв'язку з різким зростанням затримок не завжди встигають забезпечувати розміщення та харчування для пасажирів, у низці випадків не вистачає номерного фонду, і туроператори беруть це на себе, а також несуть витрати на перебронювання готелів і турів.

Попередньо за 5-6 липня витрати можуть скласти кілька десятків мільйонів рублів, вважає пан Горін. Будь-які затримки призводять до зсуву розкладу на наступні два-три дні, що ускладнює ситуацію і може кратно збільшувати витрати туроператорів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 5 липня через небезпеку безпілотних атак в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Що спричинило колапс в аеропортах, виникла необхідність коригувати всі графіки. Згодом російська влада заявила, нібито за ніч на 6 липня було знешкоджено 120 українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу атак безпілотників. у середньому, польоти скасовували двічі на день. За оцінками, такі перебої могли обійтися авіакомпаніям щонайменше в мільярд рублів (11 млн дол).

Також раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки.

Про це ви можете прочитати у статті "На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт.