Через атаки дронів Росія закривала аеропорти понад 200 разів від початку року

Із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу атак безпілотників.

Про це повідомляє Нова газета Європа з посиланням на дані Росавіації.

Видання зазначає, що у середньому, польоти скасовували двічі на день. За оцінками, такі перебої могли обійтися авіакомпаніям щонайменше в мільярд рублів (11 млн дол).

За цей період у Росії рекордно часто вводили так званий план "Килим" — режим, за якого аеропорт тимчасово припиняє всі зльоти й посадки. Лише за перші п’ять місяців 2025 року кількість таких випадків перевищила показники за весь 2023-й (58) і 2024-й (91) разом узяті.

Загалом, з лютого 2023-го до травня 2025-го, журналісти нарахували щонайменше 366 епізодів закриття російських аеропортів через безпілотники.

Найбільше скасувань припало на Москву: план "Килим" у столичних аеропортах застосовували 101 раз — у Внуково (33), Домодєдово (32), Жуковському (22) та Шереметьєво (14).

Під загрозою залишаються й інші міста: Казань (41 випадок), Саратов (25), Нижньокамськ (24). У 2025 році польоти зупиняли вже не лише у столиці, а й у регіонах — від Волгограда до Пензи.

Нагадаємо:

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

8 травня в аеропортах Москви на виліт і приліт затримано 103 рейси.

Через закриття аеропортів після атак дронів 6–7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми зачепили щонайменше 350 рейсів.

Авіакомпанія Turkish Airlines через транспортний колапс скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.