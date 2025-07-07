Атака українських дронів по Росії призвела до затримки майже двох тисяч авіарейсів

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки українських безпілотників, до ранку 7 липня призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Близько 500 вильотів було скасовано. 88 рейсів пішли на запасні аеродроми. Обмеження насамперед торкнулися московського аеропорту Шереметьєво, петербурзького Пулково і нижегородського Чкалова", – говориться у повідомленні.

Росавіація заявляє, що у першій половині дня 7 липня аеропорти "повернулися до нормальної роботи" і що авіатранспортна система Росії "продемонструвала стійкість до втручань у її роботу ззовні".

"Незважаючи на заяву про стабілізацію, у понеділок вранці затримки зберігалися. У Шереметьєві понад 40 рейсів не вилетіли вчасно. За словами очевидців, в аеропорту багато пасажирів, які очікують на виліт", – пише "Радіо Свобода".

У Пулкові затримали понад сотню рейсів, ще вісім – скасовано. Аеропорт планує стабілізувати розклад до кінця дня понеділка з частковим перенесенням рейсів на вівторок. Порушення в графіку зафіксовані також у Челябінську та Єкатеринбурзі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що два дні транспортного колапсу вже обійдуться російським авіакомпаніям у кілька десятків мільярдів рублів. За підрахунками авіакомпаній та експертів, тільки перша доба скасувань рейсів у трьох аеропортах через атаку українських безпілотників обійшлася авіакомпаніям, за підрахунками на основі відкритих даних, щонайменше в 3,9 – 5,9 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що 5 липня через небезпеку безпілотних атак в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Що спричинило колапс в аеропортах, виникла необхідність коригувати всі графіки. Згодом російська влада заявила, нібито за ніч на 6 липня було знешкоджено 120 українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу атак безпілотників. у середньому, польоти скасовували двічі на день. За оцінками, такі перебої могли обійтися авіакомпаніям щонайменше в мільярд рублів (11 млн дол).

Також раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки.

Про це ви можете прочитати у статті "На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт.