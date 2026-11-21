Тетяна Кім, яка потрапила до санкційного списку Євросоюзу, пішла з посади генерального директора Wildberries.

Про це пише The Bell.

Кім пішла з посади гендиректора Wildberries, гендиректором маркетплейсу Wildberries замість неї став Олексій Куликов.

"Раніше стало відомо, що компанія Кім втратила контроль над RWB — об'єднаною структурою Wildberries і Russ. Перестановки відбулися 19 листопада", – говориться у публікації.

16 листопада Кім потрапила до санкційного списку Євросоюзу, причому обмеження поширюються на компанії, в яких вона має понад 50% власності та контролю.

RWB має намір укласти угоду зі своїм найбільшим кредитором — банком ВТБ: той розраховує на 5% у WB Банку та частки у фінансових сервісах і цифрових проєктах маркетплейсу.

Українські атаки на склади Wildberries відклали угоду, але не скасували її, зазначав голова держбанку Андрій Костін.

"ВТБ оголосив про стратегічне партнерство з Wildberries у червні 2026 року, а восени 2025-го джерела The Bell повідомляли, що маркетплейсом зацікавився власник банку "Росія" та друг Володимира Путіна Юрій Ковальчук", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше глави МЗС країн ЄС погодили оновлення санкційних списків щодо Росії: до них потрапило 145 фізичних і юридичних осіб, санкції вводять зокрема проти Тетяни Кім, голови компанії Wildberries.

12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.

Після ударів по Wildberries деякі російські маркетплейси почали змінювати умови для продавців та знімати з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА. Оферти змінили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, "Мегамаркет" та "Магніт Маркет".