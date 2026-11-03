Ворог уночі атакував залізницю у двох областях

У ніч на 3 листопада росіяни атакували об'єкти Укрзалізниці у Волинській та Запорізькій областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"У Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, у Ковелі уражено електровоз", – заявив глава уряду.

Також ударів зазнали виробничі підприємствах та склади бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

У Харкові ракета влучила в лікарню, постраждали 73 людини.

"На місцях працюють енергетики, залізничники, медики, рятувальники ДСНС і поліція. Зберігається загроза повторних ударів. Там, де це можливо з міркувань безпеки, спеціалісти приступили до відновлення", – додав Корецький.

Нагадаємо:

Внаслідок нічної атаки на Рівненську область, пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".

Опівночі 3 листопада російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області.