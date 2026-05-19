За добу російські дрони тричі поцілили в депо "Нової пошти" у Харкові

Унаслідок атак по Харкову за добу ворожі дрони тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 "Нової пошти".

Про це "Нова пошта" повідомляє у Телеграм.

"Співробітники не постраждали. Наразі на місці працюють ДСНС та поліція", – говориться у повідомленні.

Оцінка наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків цинічних ударів ворога.

Компанія повідомляє, що вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.

"Ми обов'язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за два дні було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення "Укрпошти".