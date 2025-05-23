Російська армія завдала чергового удару по порту Одеси.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вдень 23 вересня росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені", – написав він у Telegram..

"Вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного", – повідомив він.

Нагадаємо:

Сьогодні вже повідомлялося, що російські війська обстріляли Гуляйпільський район Запорізької області, унаслідок чого під удар потрапило аграрне підприємство. Ще двоє людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. "Укрзалізниця" повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, але жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Також повідомлялося, що на Одещині через ракетні обстріли було зруйновано агропідприємство СФГ "Тиченко" у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства: трактори, сівалки та збиральна техніка.

Раніше повідомлялося, що загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Відповідно до звіту KSE Institute, найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд дол.

Також повідомлялося, шр перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на 200 млн євро.

Також повідомлялося, що транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол. Такі дані озвучили представники української делегації на Міжнародному транспортнму форуму в Лейпцигу.