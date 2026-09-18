Nestle відреагувала на викрадення бізнесу в РФ
Компанія Nestle заявила в п'ятницю, що розглядає всі варіанти захисту своїх прав після рішення Кремля взяти під контроль російський бізнес швейцарського виробника харчових продуктів.
Про це йдеться у заяві компанії.
Виробник кави "Nescafe" та шоколадних батончиків "KitKat" зазначив, що взяв до відома це рішення, оголошене в четвер в указі правителя РФ Владіміра Путіна, і наразі оцінює ситуацію.
"Nestle зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперебійної діяльності компанії в інтересах усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників", — йдеться в заяві компанії.
Росія посилила контроль над активами, що належать іноземним власникам, з початку війни в Україні у 2022 році. Указ 2023 року, підписаний правителем РФ Путіним, надає Москві право передавати активи країн, які вона вважає "недружніми", під тимчасове управління.
Москва також використовувала це законодавство для залучення коштів шляхом примусового продажу, податків на виведення капіталу та знижок, водночас винагороджуючи лояльних до Кремля інсайдерів.
Компанія Nestle має в Росії шість заводів, що виробляють каву, товари для догляду за домашніми тваринами та дитяче харчування. У 2021 році — останньому, за який оприлюднено дані – її оборот у Росії становив близько 2 млрд швейцарських франків (2,4 млрд доларів), а кількість співробітників там – близько 7 000 осіб.
Показник становить близько 2 % від загального обсягу продажів Nestle, хоча, за оцінками аналітиків, цей внесок зменшився після того, як компанія скоротила свою діяльність у країні.
"Nestle" з 2022 року призупинила переважну більшість продажів, імпорту та експорту товарів, що не є життєво необхідними, а також рекламну діяльність та капітальні інвестиції.
За інформацією Reuters, Auchan, активи якої також заблокували в РФ, відмовилась коментувати цю ситуацію. У Росії все ще відкриті близько 230 магазинів компанії, де працює близько 30 000.
У попередніх випадках тимчасове управління часто передувало державній експропріації, після чого активи передавалися особам або компаніям, пов'язаним із Кремлем.
Нагадаємо:
18 вересня російський правитель Владімір Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.