Nestle відреагувала на викрадення бізнесу в РФ

Компанія Nestle заявила в п'ятницю, що розглядає всі варіанти захисту своїх прав після рішення Кремля взяти під контроль російський бізнес швейцарського виробника харчових продуктів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Виробник кави "Nescafe" та шоколадних батончиків "KitKat" зазначив, що взяв до відома це рішення, оголошене в четвер в указі правителя РФ Владіміра Путіна, і наразі оцінює ситуацію.

"Nestle зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперебійної діяльності компанії в інтересах усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників", — йдеться в заяві компанії.

Росія посилила контроль над активами, що належать іноземним власникам, з початку війни в Україні у ⁠2022 році. Указ 2023 року, підписаний правителем РФ Путіним, надає Москві право передавати активи країн, які вона вважає "недружніми", під тимчасове управління.

Москва також ​використовувала це законодавство для залучення коштів шляхом примусового продажу, податків на виведення капіталу та знижок, водночас винагороджуючи лояльних до Кремля інсайдерів.

Компанія Nestle має в Росії шість заводів, що виробляють каву, товари для догляду за домашніми тваринами та дитяче харчування. У 2021 році — останньому, за який оприлюднено дані – її оборот у Росії становив близько 2 млрд швейцарських франків (2,4 млрд доларів), а кількість співробітників там – близько 7 000 осіб.

Показник становить близько 2 % від загального обсягу продажів Nestle, хоча, за оцінками аналітиків, цей внесок зменшився після того, як компанія скоротила свою діяльність у країні.

"Nestle" з 2022 року призупинила переважну більшість продажів, імпорту та експорту товарів, що не є життєво необхідними, а також рекламну діяльність та капітальні інвестиції.

За інформацією Reuters, Auchan, активи якої також заблокували в РФ, відмовилась коментувати цю ситуацію. У Росії все ще відкриті близько 230 магазинів компанії, де працює близько 30 000.

У попередніх випадках тимчасове управління часто передувало державній експропріації, після чого активи передавалися особам або компаніям, пов'язаним із Кремлем.

Нагадаємо:

18 вересня російський правитель Владімір Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.