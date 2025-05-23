Російська армія обстріляла агропідприємство на Запоріжжі

Російські війська обстріляли Гуляйпільський район Запорізької області, унаслідок чого під удар потрапило аграрне підприємство. Також двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров,

"Поранені дві людини, зруйновані приміщення аграрного підприємства: ворог атакував Гуляйпільщину. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновані будівлі молочної ферми", – зазначив він у Telegram.

Зокрема, поранення отримали 63-річний чоловік і 52-річна жінка. Наразі їхньому життю нічого не загрожує – від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. "Укрзалізниця" повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, але жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

У квітні росіяни знищили частину складів компанії-виробника побутових товарів ("Фрекен БОК", Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit) ​​Biosphere Corporation у Дніпрі. Частина виробництва та складів Biosphere Corporation перенесли у інші області України. Однак, за словами Здесенка, російський удар завдав болючій удар компанії.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз". Внаслідок ворожої атаки 2 людей загинули, 8 постраждали, з них – 4 діти.

Також повідомлялося, що на Одещині через ракетні обстріли було зруйновано агропідприємство СФГ "Тиченко" у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства: трактори, сівалки та збиральна техніка.