Армія РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області
Getty Images
Російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
За інформацією УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.
"Продовжуємо рух", – зазначили в компанії.
Нагадаємо:
Зранку 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом. Постраждалих не було, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.