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Армія РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області

Альона Кириченко — 23 травня, 09:00
Армія РФ атакувала залізницю в Чернівецькій області
Getty Images

Російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За інформацією УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

"Продовжуємо рух", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Зранку 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом. Постраждалих не було, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

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