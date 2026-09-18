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"А-ба-ба-га-ла-ма-га" відновила роботу після знищення складу Росією

Семен Рубан — 18 вересня, 16:40
А-ба-ба-га-ла-ма-га відновила роботу після знищення складу Росією
Видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” відновило роботу завдяки новому складу
Фото: “А-ба-ба-га-ла-ма-га”

Новий склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" уже працює, цього тижня компанія відновила відправлення замовлень.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Замовлення надсилають у режимі черги. Видавництво сподівається впродовж наступного тижня відправити всі замовлення, після чого повернутися до звичного ритму роботи.

"Коли ми відправимо ваше замовлення, ви отримаєте сповіщення з номером ТТН", – кажуть в "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Водночас у видавництві попередили, що в частині замовлень бракуватиме окремих книжок, адже деякі наклади були знищені. У таких випадках компанія зв'язуватиметься з клієнтами.

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Нагадаємо:

У ніч проти 28 серпня Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Того ж дня окупанти 28 серпня знищили склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

31 серпня "А-ба-ба-га-ла-ма-га" повідомляла, що планує відновити надсилання книг покупцям на початку вересня.

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"А-ба-ба-га-ла-ма-га" відновила роботу після знищення складу Росією
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