Потреби у відновленні транспортної системи України – вже понад 77 мільярідів доларів

Транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол.

Такі дані озвучили представники української делегації на Міжнародному транспортнму форуму в Лейпцигу, повідомляє ЦТС.

"Це вже четвертий рік, коли навіть під час повномасштабної війни ми говоримо про відновлення. Не лише про виживання – про розвиток", – зауважив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Під час міністерського засідання в рамках форуму обговорювалися проекти у сфері транспорту та механізм функціонування спеціального фонду для реалізації наступних проектів. До засідання доєдналось більше 30 країн та міжнародних організацій.

Деркач зауважив, що наша країна вже має два проекти, напрацьованих в рамках Міжнародного транспортного форуму. Але делегація України працює над тим, щоб їх було більше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Відповідно до звіту KSE Institute, найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд дол.

Також повідомлялося, шр перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на 200 млн євро.